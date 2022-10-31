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Общество

Выплату на догазификацию увеличили в Псковской области

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Положительные сдвиги в реализации программы догазификации на территории Псковской области отметил председатель регионального штаба по газификации, губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Три летних месяца активной работы, два парламентских часа в областном Собрании, поддержка и постоянный контроль со стороны федерального офиса «Газпром газификация» — всё это дало результат», — сказал губернатор на заседании регионального штаба.

Согласно федеральной оценке, Псковская область с задачами справляется. «Тем не менее следует разделять те задачи, которые ставит перед регионом Минэнерго, и то, что ждут от программы догазификации жители региона, о чем договоривались на уровне областного правительства и областного Собрания депутатов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона похвалил муниципалитеты за информационную кампанию и работу с населением, благодаря которым удалось активизировать сбор заявлений от граждан на догазификацию. Первым полностью выполнил задачу по сбору заявок город Великие Луки (101% от требуемого показателя), замыкает список Печорский район (28% от плана).

В целом по области собрали почти 75% заявок. «Это неплохой показатель, но работы еще много, поэтому всем отстающим нужно подтянуться до конца этого года», — обозначил задачу губернатор региона.

В заседании также приняли участие заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александр Затонских и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников принял меры поддержки граждан для участия в программе - единовременную выплату на догазификацию увеличили с 40 до 70 тысяч рублей. Эти деньги собственник может направить как на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования, так и на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка (по желанию и в любых пропорциях). В перечень льготных категорий граждан включили инвалидов войн и ветеранов боевых действий. Для получения выплаты необходимо обратиться в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области.

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