Псковичей приглашают бесплатно получить допобразование

15:15, 31 октября 2022, ПАИ

ПсковГУ совместно с Томским государственным университетом приглашает бесплатно получить дополнительное образование в рамках проекта «Содействие занятости». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Цель проекта - помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого.

Обучение можно пройти бесплатно, если человек: безработный и состоит на учете в Центре занятости; окончил университет более 4 месяцев назад и не трудоустроился; ему сократили ставку, уменьшили рабочие часы или организация приостановила деятельность.

В частности, на последнем потоке курсов в 2022 году можно пройти востребованные программы повышения квалификации: «Адаптивная физическая культура»; «Цифровые инструменты делопроизводства»; «Офисные программы и информационные технологии в профессиональной деятельности»; «Развитие управленческих компетенций руководителя»; «Функциональный комплекс логистики: логистика снабжения, складирования и управление запасами».

Форма обучения - очная с применением дистанционных образовательных технологий. Только до 6 ноября можно подать заявку на бесплатное обучение.

По всем вопросам обращаться по телефонам: (8112) 201-699 (добавочный 484; добавочный 489), 89113582464.

Отметим, что проект реализуется в рамках гранта правительства Российской Федерации, полученного Томским государственным университетом. На основании трёхстороннего соглашения, подписанного между университетами и комитетом по труду и занятости Псковской области. Федеральным оператором проекта выступает ТГУ, а региональным – ПсковГУ.