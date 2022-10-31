Псковича осудили за кражу мобильного телефона у ребёнка

15:55, 31 октября 2022, ПАИ

В Пскове суд вынес приговор обвиняемому в грабеже мужчине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В августе подсудимый вырвал мобильный телефон из рук несовершеннолоетнего на улице Свердлова и скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В суде мужчина раскаялся в содеянном, добровольно вернул похищенный телефон и принёс потерпевшему извинения. С учётом имеющихся судимостей суд назначил мужчине наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.