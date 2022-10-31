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Спорт

Чемпионат города по настольному теннису состоялся в Пскове

Чемпионат города по настольному теннису состоялся в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

«Впервые чемпионом города Пскова по настольному теннису стал воспитанник клуба Nordman, учащийся Технического лицея Николай Филиппов 2005 года рождения. Юноша показал отличное мастерство, обыграл опытнейших спортсменов и стал настоящим открытием и сенсацией соревнований. Отдельная благодарность тренерам, которые занимаются спортивной подготовкой нашего чемпиона: мастеру спорта Вадиму Барышникову, кандидату в мастера спорта, многократному чемпиону Псковской и Новгородской областей Алексею Швецову и кандидату в мастера спорта Сергею Гореву», - написал Юрий Сорокин.

Чемпионат Пскова по настольному теннису состоялся в воскресенье в спортзале кооперативного техникума. Участие в турнире приняли 45 спортсменов из Пскова и Псковского района. Самому старшему было 73 года, самому младшему - 11 лет. В городе проходят и областные чемпионаты. Так, чемпионат области пройдет 12-13 ноября в Пскове.

Фото здесь и далее: страница Юрия Сорокина в соцсети "ВКонтакте"

Результаты городского чемпионата среди мужчин оказались следующими:

1 место - Николай Филиппов;

2 место - Виталий Шудегов;

3 место - Алексей Швецов.

Среди женщин: 

1 место - Вера Тысятова;

2 место - Наталья Партас;

3 место - Светлана Воронова.

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