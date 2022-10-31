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Общество

В стрельбе из пистолета соревновались псковские полицейские

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли на базе УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие посвятили памяти подполковника внутренней службы, помощника начальника отдела – руководителя группы по работе с личным составом МО МВД России «Опочецкий» Вячеслава Жемчугова, который погиб при исполнении служебных обязанностей 22 июня 2017 года в Хасавюртском районе Республики Дагестан.

«На учебном стрельбище у деревни Ваулино 66 участников из 22 команд показали свое мастерство владения табельным оружием. Всем участникам предстояло преодолеть дистанцию в 50 метров до огневого рубежа и поразить мишень, выбив десятью выстрелами максимальное количество баллов», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В результате победу одержала сборная центра профессиональной подготовки УМВД, второе место заняла команда управления по работе с личным составом, а третье - сборная управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова среди мужчин лучшим стал сотрудник отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Александр Сергеев. Второе место досталось сотруднику УКОН УМВД Александру Сукманову, а бронза у начальника центра профессиональной подготовки УМВД полковника полиции Владимира Куприянова.

Среди женщин победила сотрудник центра профессиональной подготовки УМВД Мария Логунова, второе место заняла сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Яна Смирнова, третье досталось представителю отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Елене Тихоновец, 

Победителей наградят дипломами, грамотами и переходящим кубком.

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