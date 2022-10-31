Международная конференция по вопросам исполнения наказаний прошла в Пскове

15:53, 31 октября 2022, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы» состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН России. Ее посвятили 220-летию Минюста России и 30-летию образовательной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В работе конференции, которая стала визитной карточкой кафедры уголовно-правовых дисциплин, приняли участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, начальник организационно-аналитического отдела УОИНИО ФСИН России Алексей Таптыков, представители УФСИН, УМВД России и Следственного комитета РФ по Псковской области, областной прокуратуры, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций.

Участников научного мероприятия приветствовала заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Ольга Михайлова. Она обратила внимание собравшихся на актуальность обсуждаемой темы конференции в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы и пожелала всем интересной плодотворной работы.

На пленарном заседании конференции выступили доктора юридических наук – главный научный сотрудник НИИ ФСИН России Федор Грушин, профессор кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия Мовлад Гельдибаев и профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России Юлия Головастова – по актуальным проблемам исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера в сфере исполнения наказаний без изоляции осужденных от общества.

В рамках конференции работали две секции: «Основные направления уголовной и уголовно-исполнительной политики в сфере назначения и исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы» и «Организационно-правовые аспекты исполнения уголовных наказаний без изоляции осужденных от общества, мер уголовно-правового характера и уголовно-процессуального принуждения в России и за рубежом».

В дистанционном формате в них приняли участие Академия и Университет ФСИН России, Воронежский институт, Самарский юридический институт, Вологодский институт права и экономики, Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России, а также Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина и Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого.

Представители Академии МВД Республики Беларусь прислали на конференцию свои доклады, обеспечив заочное участие в научном мероприятии. Всего на научно-практической конференции было представлено более 50 докладов. По итогам мероприятия будет издан сборник статей его участников.