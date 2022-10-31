Гидрометцентр обещает псковичам на этой неделе разнообразную погоду

17:08, 31 октября 2022, ПАИ

Различные погодные явления прогнозируют синоптики в Псковской области на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«На этой неделе погода ждёт разнообразная: если сегодня у нас солнышко, то третьего числа, например, мы прогнозируем дождь», - сказала она.

По словам синоптика, смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя пока не ожидаются. При этом темепература останется плюсовой. «Ветер будет дуть от слабого до умеренного, то есть пока ещё у нас осенняя погода без перехода к зимним процессам». - отметила Тала Нещадимова.

А после 7 ноября вероятность выпадения осадков со снегом увеличивается, заключила эксперт.