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В ноябре псковичи улетают греться в Турцию, Египет и ОАЭ

На ноябрьские праздники псковичи, захватывая и часть школьных каникул, улетают греться в Турцию, Египет и Объединённые Арабские Эмираты, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации директор турагентства «Отдых круглый год» Татьяна Калинина.

По её словам, в путешествия за пределы страны, как правило, едут не на три выходных дня, псковичи берут дополнительные выходные. «Праздники совпадают со школьными каникулами, поэтому летят хотя бы на неделю. Выбирают Египет, Турцию и Объединённые Арабские Эмираты - короткий перелет, тепло, цена. ОАЭ, конечно, подороже, Турция и Египет подешевле, сезон там уже заканчивается», - пояснила специалист.

В этом году разнообразие стран, куда отправляются псковичи, минимально. «В прошлом году это была и Мексика, и Доминикана, и Куба, куда сейчас перелётов нет», - отметила Татьяна Калинина.

Популярные направления по России напрямую связаны с авиарейсами из Пскова, поэтому, в первую очередь, летят в Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Казань. «Самым выгодным направлением остается Сочи, особенно если купить билеты за месяц-полтора, можно отдохнуть за 8-10 тысяч рублей на человека. Еще один способ провести выходные - автобусные туры в Карелию и Белоруссию. Их еще можно заказать, к тому же цена там фиксированная, в отличие от перелётов», - добавила Татьяна Калинина.

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В ноябре псковичи улетают греться в Турцию, Египет и ОАЭ

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