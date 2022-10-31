15 с половиной лет колонии получил пскович за 35 кг наркотиков в багажнике

17:07, 31 октября 2022, ПАИ

В Пскове вынесли приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской обасти.

В декабре 2021 года мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на контрабанду наркотических средств и психотропных веществ с целью их последующего сбыта на территории России. Подсудимый выполнял функции перевозчика наркотиков.

16 декабря 2021 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе досмотра автомобиля выявлены специально оборудованные тайники, из которых изъято более 35 кг наркотических средств и психотропных веществ.

С учетом позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.