Документы в избирательную комиссию Пушкиногорского района подала Оксана Филиппова

20:01, 28 октября 2022, ПАИ

В ТИК Пушкиногорского района 28 октября предоставила необходимые документы для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района Оксана Филиппова, выдвинутая избирательным объединением «Пушкиногорское районное местное отделение Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом газете «Пушкинский край» сообщили в территориальной избирательной комиссии.

Напомним, этап выдвижения на досрочных выборах главы Пушкиногорского района завершится 3 ноября в 18:00. Ранее ПАИ писало, что все документы в ТИК подал Дмитрий Волконский.