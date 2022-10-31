Бизнес-практик: Россия стоит на пороге взрывного развития автотуризма

19:27, 31 октября 2022, ПАИ

Россия стоит на пороге взрывного развития автотуризма, заявил тренер-консультант в сфере гостеприимства, бизнес-практик Антон Алексеев в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

«Это мой третий или четвёртый приезд в Псковскую область. Мне очень понравилось качество дорог и очень многие объекты туристической инфраструктуры. Очень много людей, которые вовлечены и с удовольствием работают со своими объектами. Россия стоит на пороге взрывного развития автотуризма. По разным причинам у нас такой тип туризма затянулся, но сейчас людей прибавляется очень много», — сказал он.

Также Антон Алексеев отметил, что такой вид туризма очень актуален и это отличная возможность для родителей показать своим детям страну и сделать отдых разнообразным.

Самая главная задача сейчас — это научиться регионам правильно работать с гостями – автомобильными туристами.