Жительницу Пскова с 90-летием поздравил депутат городской Думы

20:31, 31 октября 2022, ПАИ

С 90-летием жительницу Пскова Екатерину Филиппову поздравил депутат Сергей Гаврилов, собщает Telegram-канал Псковской городской Думы

Много лет псковичка, проживающая в округе № 4, активно участвует в жизни микрорайона вместе с мужем Алексеем Тимофеевичем. Сергей Гаврилов вручил ей письмо от президента Российской Федерации с наилучшими пожеланиями.

«Семья Филипповых дружная, со своей историей, о которой было приятно послушать. Говорили о детях, внуках, о здоровье и о том, как восстанавливался в послевоенные годы Псков», — рассказал парламентарий.