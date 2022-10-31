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Общество

Жительницу Пскова с 90-летием поздравил депутат городской Думы

Псковский депутат поздравил с 90-летием Екатерину Филиппову. Фото Telegram

С 90-летием жительницу Пскова Екатерину Филиппову поздравил депутат Сергей Гаврилов, собщает Telegram-канал Псковской городской Думы

Много лет псковичка, проживающая в округе № 4, активно участвует в жизни микрорайона вместе с мужем Алексеем Тимофеевичем. Сергей Гаврилов вручил ей письмо от президента Российской Федерации с наилучшими  пожеланиями. 

«Семья Филипповых дружная, со своей историей, о которой было приятно послушать. Говорили о детях, внуках, о здоровье и о том, как восстанавливался в послевоенные годы Псков», — рассказал парламентарий.

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