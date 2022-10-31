Кафедра физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ отметила 90-летний юбилей

20:14, 31 октября 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось празднование 90-летнего юбилея кафедры физической культуры и здоровьесбережения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета. В торжественном мероприятии приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты вуза, ветераны кафедры, представители региональных спортивных федераций.

За годы работы в жизни сплочённого коллектива было многое: крепла команда преподавателей, приходили новые студенты — многих из них стали успешными спортсменами, менялись структура вуза и принципы преподавания. Но во все времена кафедра сохраняла главное — любовь к своему делу.

«Преподаватели кафедры физической культуры и здоровьесбережения никогда не стоят на месте, а всегда идут вперёд, взаимодействуя со спортивными федерациями, делая всё для того, чтобы абитуриенты, имеющие высокие достижения, поступая в наш вуз, знали, что, помимо своей специальности, они не оставят спорт. Вместе с тем спорт — это то, что поддерживает тебя всегда активным и работоспособным. Наши тренеры учат студентов вести здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт — это универсальная компетенция, которая будет всегда, сколько бы лет ни было университету», — подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

В ходе празднования юбилея преподаватель Виктор Немеровский отметил, что сотрудники кафедры постоянно находятся в движении, совмещая в своём лице несколько ипостасей — спортивных работников, педагогов и подвижников своего дела. Гостей приветствовали выпускники и ветераны вуза.

В праздновании юбилея приняли участие юные артисты спортивной школы «Гармония», которые представили мини-спектакль «Журавли». Кроме того, состоялась презентация монографии Виктора Немеровского «Педагоги-спортсмены (кафедра физической культуры Псковского государственного университета с 1932 по 2018 г.)», в которой предпринята попытка показать становление и функционирование кафедры физвоспитания с момента основания пединститута до наших дней. Это история 77 педагогов, среди которых заведующие кафедрой, тренеры, преподаватели, председатели спортклубов, лаборанты.