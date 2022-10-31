ФОТОФАКТ В Струго-Красненском районе видели рысь
Сообщество «Жесть по-псковски» опубликовало фотографию рыси. Её прислала подписчица сообщества Ирина Махова. «По дороге на дачу встретили рысь! Струго-Красненский район», — подписала фото Ирина.
В Древней Греции верили, что рысь способна видеть сквозь предметы.
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