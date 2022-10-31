Старшеклассники из Пскова стали победителями «Большой перемены»

22:36, 31 октября 2022, ПАИ

Псковские старшеклассники стали победителями «Большой перемены», сообщил в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин. Семь человек вернутся в Псков не только с победой, но и с премиями, которые смогут потратить на учёбу и запуск своих стартапов.

«Причём двое выиграли по 1 млн рублей, пятеро — по 200 тысяч! Вот они, наши талантливые и перспективные, готовые менять мир, творить добро, сохранять природу и открывать новое:

Дарья Алексеева, естественно-математический лицей № 20,

Анастасия Кочетова, Псковский технический лицей,

Вероника Шевелева, многопрофильный правовой лицей № 8,

Мария Иванова, средняя общеобразовательная школа № 2,

София Иванова, Псковский педагогический комплекс,

Валерия Козырева, гуманитарный лицей,

Анна Тимашова, Псковский педагогический комплекс.

Буду рад встретиться с суперфиналистами «Большой перемены» и обсудить будущее их проектов!» — написал Борис Елкин.