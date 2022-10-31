Старшеклассники из Пскова стали победителями «Большой перемены»
Псковские старшеклассники стали победителями «Большой перемены», сообщил в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин. Семь человек вернутся в Псков не только с победой, но и с премиями, которые смогут потратить на учёбу и запуск своих стартапов.
«Причём двое выиграли по 1 млн рублей, пятеро — по 200 тысяч! Вот они, наши талантливые и перспективные, готовые менять мир, творить добро, сохранять природу и открывать новое:
- Дарья Алексеева, естественно-математический лицей № 20,
- Анастасия Кочетова, Псковский технический лицей,
- Вероника Шевелева, многопрофильный правовой лицей № 8,
- Мария Иванова, средняя общеобразовательная школа № 2,
- София Иванова, Псковский педагогический комплекс,
- Валерия Козырева, гуманитарный лицей,
- Анна Тимашова, Псковский педагогический комплекс.
Буду рад встретиться с суперфиналистами «Большой перемены» и обсудить будущее их проектов!» — написал Борис Елкин.
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