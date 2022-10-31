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Общество

Старшеклассники из Пскова стали победителями «Большой перемены»

Победители «Большой перемены». Фото Telegram

Псковские старшеклассники стали победителями «Большой перемены», сообщил в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин. Семь человек вернутся в Псков не только с победой, но и с премиями, которые смогут потратить на учёбу и запуск своих стартапов.

«Причём двое выиграли по 1 млн рублей, пятеро — по 200 тысяч! Вот они, наши талантливые и перспективные, готовые менять мир, творить добро, сохранять природу и открывать новое:

  • Дарья Алексеева, естественно-математический лицей № 20,
  • Анастасия Кочетова, Псковский технический лицей,
  • Вероника Шевелева, многопрофильный правовой лицей № 8,
  • Мария Иванова, средняя общеобразовательная школа № 2,
  • София Иванова, Псковский педагогический комплекс,
  • Валерия Козырева, гуманитарный лицей,
  • Анна Тимашова, Псковский педагогический комплекс. 

Буду рад встретиться с суперфиналистами «Большой перемены» и обсудить будущее их проектов!» — написал Борис Елкин.

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