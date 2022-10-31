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В Херсонской области просят не оставлять домашних животных при выезде из прибрежной зоны

В Херсонской области просят не оставлять своих любимцев. Фото unsplash

Власти Херсонской области просят жителей при выезде из опасной прибрежной зоны не оставлять домашних животных, для их транспортировки будут созданы все условия, сообщили в администрации региона. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

Ранее в понедельник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления. Сальдо подчеркнул, что Херсонская область остаётся под надёжной защитой Российской армии, а решение о расширении зоны вывоза граждан позволит создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей.

«При выезде не оставляйте домашних животных», — говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале. Отмечается, что для вывоза питомцев «будут созданы все условия».

ПАИ писало о помощи волонтёров при вывозе кошек из Донецка.
 

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