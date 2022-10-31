В Херсонской области просят не оставлять домашних животных при выезде из прибрежной зоны

23:09, 31 октября 2022, ПАИ

Власти Херсонской области просят жителей при выезде из опасной прибрежной зоны не оставлять домашних животных, для их транспортировки будут созданы все условия, сообщили в администрации региона. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

Ранее в понедельник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления. Сальдо подчеркнул, что Херсонская область остаётся под надёжной защитой Российской армии, а решение о расширении зоны вывоза граждан позволит создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей.

«При выезде не оставляйте домашних животных», — говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале. Отмечается, что для вывоза питомцев «будут созданы все условия».

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