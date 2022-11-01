10 ноября в Пскове состоится концерт «Виртуозы арфы»

00:43, 01 ноября 2022, ПАИ

Концерт «Виртуозы арфы» пройдёт 10 ноября в БКЗ Псковской филармонии в 19:00.

Подробнее об этом мероприятии рассказала радиостанции «7 НЕБО» лауреат международных конкурсов и солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская.

«Готовлюсь к концерту очень интенсивно. Концерт планируется грандиозный. Арфистки лучших музыкальных учреждений будут на одной сцене, это очень волнительно», — сказала музыкант.

Анастасия Михайловская на концерте исполнит три произведения.