10 ноября в Пскове состоится концерт «Виртуозы арфы»
Концерт «Виртуозы арфы» пройдёт 10 ноября в БКЗ Псковской филармонии в 19:00.
Подробнее об этом мероприятии рассказала радиостанции «7 НЕБО» лауреат международных конкурсов и солистка Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Анастасия Михайловская.
«Готовлюсь к концерту очень интенсивно. Концерт планируется грандиозный. Арфистки лучших музыкальных учреждений будут на одной сцене, это очень волнительно», — сказала музыкант.
Анастасия Михайловская на концерте исполнит три произведения.
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