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Проводы осени наступили по народному календарю

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, который почитается как покровитель болгарского народа, отмечают православные сегодня, 1 ноября. Об этом пишет портал calend.ru.

Иоанн родился в конце девятого века, мальчик рано лишился родителей и стал работать пастухом. Однажды хозяин стада избил Иоанна за то, что тот потерял корову с телёнком. Мальчик обратился к Богу, и в ответ пастух нашел пропажу, а затем перенёс телёнка через реку, идя по воде как по суше. 

Позже Иоанн поступил послушником в монастырь, а через некоторое время принял иноческий постриг и уединился в лесу в хижине из хворотса. Однажды на его жилище напали разбойники, и Иоанн был вынужден переселиться в пещеру. Там он прожил 12 лет, творя молитвы и соблюдая пост. В конце концов слава о преподобном распространилась по свету, и к нему начали приходить больные. Спасаясь от внимания людей, Иоанн перешел в другую пещеру, где жил семь лет.

Но и это место пребывания святого стало известно. Вокруг пещеры Иоанна стали селиться паломники и здесь возник монастырь. Преподобный Иоанн стал игуменом обители, наставляя братию примером праведной жизни. Перед смертью святой избрал преемника, а сам удалился в пещеру, где провел последние пять лет жизни.

Спустя 30 лет после кончины Иоанн явился игумену Рыльского монастыря и велел перенести его мощи в город Средец (ныне — София). Мощи святого обнаружили нетленными.

На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», — приговаривали русские люди. Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную; если случалась оттепель — следующая весна обещала быть теплой.

Также в этот день было принято резать кур и готовить из мяса разные блюда. Стол украшали — жареная курица, лапша на курином бульоне, курники — особые пир

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