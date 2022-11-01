Россиянам объяснили, как изменится поверка счётчиков с 1 ноября

07:20, 01 ноября 2022, ПАИ

Новый стандарт по поверке счётчиков приборов учёта в квартирах и домах вступил в силу в России с 1 ноября.. Как это повлияет на ежемесячные платежи за услуги ЖКХ рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В новом ГОСТ «Государственная система обеспечения единства измерений. Счётчики воды. Методика поверки» прописали требования к организациям, которые проводят поверку. В том числе, у компании должна быть соответствующая аккредитация и документация, где подробно прописана сама процедура поверки.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме», — рассказала собеседница агентства «Прайм».

По её словам, сейчас интеграция между двумя госсистемами — «Аршин» (Федеральная государственная информационная система Росстандарта) и ГИС ЖКХ отсутствует, и это создает множество неудобств для граждан

В целом, новый ГОСТ, скорее всего, не повлияет на платежи, так как большинство граждан не проводят поверку, а просто меняют счетчик на новый. Лебединская объяснила это тем, что обычно срок поверки счётчика воды составляет шесть лет для прибора измерения расхода холодной воды и четыре года — для счётчика на горячую воду. «За это время счетчик изнашивается», — экономист.