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Общество

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для уклонистов от мобилизации

Поправки в Уголовный кодекс, которые подразумевают наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, внесут в нижнюю палату парламента депутаты и сенаторы от «Единой России» в ближайшее время. Авторы законопроекта пояснили, что речь в документе не идёт о сегодняшней частичной мобилизации как таковой. Об этом сообщили газете «Известия» источники в Госдуме.

Госдума занялась устранением пробелов в законодательстве, которые выявили в ходе частичной мобилизации. Так, например, уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в ней при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана. В Уголовном кодексе есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы.

Как рассказали «Известиям» два источника в Госдуме, к внесению в нижнюю палату готовят законопроект об изменениях в УК РФ. Согласно ему, в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки (документ имеется в распоряжении «Известий»). Среди авторов — главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители.

За отказ от мобилизации они предлагают штрафовать уклонистов на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет. Самый суровый метод, предложенный парламентариями, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Информацию о том, что документ готов к внесению в парламент, подтвердил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев.

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