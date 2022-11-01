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Общество

В Совфеде предлагают расширить допустимые пределы самообороны

Сенатор Ольга Ковитиди предложила внести в Уголовный кодекс нормы, учитывающие разницу в силе сторон по делам о превышении пределов самообороны. Об этом сообщает газета «Известия».

Она заявила, что многие убийства случаются на фоне длительного домашнего насилия в отношении женщин, и те, защищая себя и своих детей от побоев, превышают пределы самообороны. По мнению сенатора, в этих случаях нужно учитывать, что одна сторона очевидно слабее физически.

«Сейчас существует запрос гражданского общества пересмотреть действующую редакцию статьи 37 Уголовного кодекса. Мы знаем, что в Госдуме находится такой законопроект, который получил отрицательное заключение правительства и Верховного суда. Однако если такой запрос гражданского общества есть, то нужно находить компромисс», – сказала сенатор.

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