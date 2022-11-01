Первенство города по плаванию пройдет в Пскове в ноябре

11:38, 01 ноября 2022, ПАИ

Первенство города по плаванию пройдет в Пскове с 3 по 5 ноября. Соревнования будут проводиться в бассейне спортивной школы «Барс» на улице Набережная реки Великой, 16. Начало состязаний в 9:30, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

В программу входят заплывы на разные дистанции по нескольким видам плавания: вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2011 года рождения и старше, по уровню подготовленности не ниже I юношеского спортивного разряда по плаванию. Каждый участник может стартовать в неограниченном количестве видов программы.

Победители и призеры будут определяться по наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции.