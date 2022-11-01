Человеческие отношения. Главные события месяца - глазами экспертов. Октябрь 2022

10:42, 01 ноября 2022, ПАИ

Событийный ряд Псковской области продолжает находиться в тренде общероссийских явлений. На это указывают и события, которые по итогам октября эксперты ПАИ назвали наиболее важными.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

ТОП-5

5 место. Началась избирательная кампания на досрочных выборах главы Пушкиногорского района

Как и всякая избирательная кампания, пушкиногорская привлекает к себе внимание. Как минимум своими истоками: предыдущий глава муниципалитета Александр Баранов ушел по решению суда на волне скандала, связанного с превышением полномочий. И никто, вроде бы, об этом не жалеет. О каких-то его трудовых подвигах мы не слышали, а если что в Пушкинских Горах и происходило, то, скорее, благодаря стараниям или региональных властей, или руководства музея-заповедника «Михайловское».

В общем, досрочные выборы, назначенные на 25 декабря 2022 года, оказались ожидаемы, и в ТИК потянулись первые кандидаты.

Подводить итоги этапа выдвижения рановато. Но наиболее оптимистичные наблюдатели заявили, что вот он, уникальный шанс для оппозиционных или считающих себя таковыми партий проявить себя, в неравной схватке выиграть избирательную кампанию и гордо провозгласить: есть такая партия!

Однако пока ничем таким и не пахнет. Жесткой и бескомпромиссной кампании ждать тоже не приходится. Партия пенсионеров, КПРФ и «Справедливая Россия» уже заявили, что не намерены выдвигать кандидатов. С нашей точки зрения, неучастие партии в выборах — это диагноз. Тем не менее можно прогнозировать, что о своем выдвижении заявят 5-6 кандидатов. Лидером гонки уже сейчас можно назвать представителя «Единой России» Оксану Филиппову.

Сама же кампания, по мнению наших экспертов, пройдет вяло и незаметно, а дата выборов - 25 декабря - не лучшим образом отразится и на явке.

4 место. Музей оккупации открыт в Пскове

«Своих не бросаем», «Памяти не предав», «Мы помним» — это родственные друг другу выражения, соединяющие настоящее с нашим прошлым. В этом смысле событие, которое произошло в октябре в Пскове, — об этом. На ул. Ленина открылся музей, посвященный памяти наших земляков, которые были замучены, убиты, уничтожены нацистами в Великую Отечественную. Те нацисты действовали, как и нынешние, — уничтожали инакомыслящих, людей с другой культурой и языком.

Сам музей задумывался давно и появился стараниями, в том числе, общественников, например Юрия Алексеева, который долго вынашивал эту идею и оказался поддержан главой региона Михаилом Ведерниковым. Экспозицию долго и скрупулезно готовили сотрудники регионального комитета по юстиции и Государственного архива Псковской области. Первыми его посетителями стали Михаил Ведерников, депутат Госдумы, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

3 место. Очереди из украинских беженцев на российской границе в Псковской области

Наплыв беженцев на пункты пропуска на российско-эстонской и российско-латвийской границе в начале октября для оппонентов России стал поводом для попытки объявить ситуацию гуманитарной катастрофой. Особенно старались телеграм-каналы уехавших из Пскова журналистов.

Настоящие псковичи всем миром, независимо от политической принадлежности, людям на границе пытались помочь. Правда, представители одной из партий свое присутствие на границе активно пиарили, подавая свои гуманитарные действия чуть ли не как гражданский подвиг. «На фоне отсутствия какой-либо другой политической активности понять их тоже можно. И повод они избрали, давайте признаем, громкий», - отметил один из экспертов ПАИ.

Между тем правительство области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, региональные структуры МЧС, муниципальные власти Пыталовского и Печорского районов, Псково-Печерский монастырь сделали все, чтобы смягчить условия пребывания людей в очереди на границе. Подробнее об этом рассказывали наши коллеги в авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

Благодарности, правда, не дождались. Наоборот, были зафиксированы случаи откровенного хулиганства со стороны «беженцев». Но теперь это уже головная боль Эстонии и Латвии.

2 место. Ход частичной мобилизации в Псковской области и поддержка семей мобилизованных

Частичная мобилизация по всей России стала одним из важнейших событий не только месяца, но и года. Проходила она не везде просто и гладко — достаточно почитать новости из разных регионов России. На их фоне процесс частичной мобилизации в Псковской области проходил почти без эксцессов. «С одной стороны, и люди у нас тертые, многие с военным прошлым, а с другой — регион маленький, если что не так, сразу все оказывается на виду. Да и каналы обратной связи с губернатором снова оказались на высоте», - отметил один из экспертов ПАИ при составлении рейтинга.

Частичная мобилизация стала испытанием для всех. Для семей, откуда призвали мужей, сыновей, отцов. Для системы военкоматов, которые, как показала практика, оказались не совсем готовы к гладкому прохождению частичной мобилизации. Для тыловых служб, к которым появилась масса вопросов по поводу несвоевременного обеспечения мобилизованных необходимым обмундированием. Для региональных властей, которые, с одной стороны, держали ответ за все возникающие проблемы и вопросы, вне зависимости от того, кто реально за них должен был отвечать. А с другой — вынуждены были бороться с целой волной фейков, специально запускаемых вокруг мобилизации.

До окончательного решения всех вопросов еще далеко, но для того, чтобы их разрешить, в Пскове был создан Центр помощи семьям мобилизованных. Число заявителей оказалось таковым, что стало ясно: люди действительно нуждаются в разносторонней поддержке.

«Михаил Ведерников, а так или иначе люди у нас персонифицируют решение своих проблем с ним, взял тяжелую ношу. Ведь декларированная помощь семьям мобилизованных означает буквально помощь, до разрешения проблемы, каждому обратившемуся. И тут он или еще больше укрепит реноме мужика, отвечающего за свои слова, или столкнется с накоплением негатива», - считает один из экспертов ПАИ.

1 место. Заявление губернатора Михаила Ведерникова об отмене публичных новогодних торжеств и салюта

Отмена праздничных торжеств и новогоднего салюта тоже могло навлечь на главу региона гнев жителей: мол, лишают праздников. Однако этого не случилось. Во-первых, большинство псковичей инициативу поддержали еще до ее оглашения. А во-вторых, по факту Новый год никуда не исчезает. Все так же украшенные улицы, елки для детей и атмосфера домашнего праздника.

«Это ведь не только забота властей, каким будет Новый год в этом году, это вопрос к каждому из нас. В этот раз праздник должен быть особо добрым, домашним и человечным: ведь во многих семьям в эти дни рядом близких людей не будет. Надо их поддержать и приободрить. Человечность становится как никогда важна», - говорит один из общественников — экспертов ПАИ.

«Люди были морально готовы к тому, что громкого веселья в центре города не будет. И потому с пониманием отнеслись к решению губернатора. Тем более что он подчеркнул, что детей праздника лишать нельзя ни в коем случае», - напомнил другой наш эксперт.

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