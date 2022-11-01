Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении детских выплат

10:44, 01 ноября 2022, ПАИ

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при назначении детских выплат, сообщает Минтруд.

При расчете нуждаемости семьи не учитываются прошлые доходы (зарплата, гонорары, предпринимательский доход), а также денежное довольствие, которое мобилизованные получают как военнослужащие.

На мобилизованных граждан не распространяется правило нулевого дохода: если у отца не было дохода без объективных причин, а семья признана нуждающейся — пособие все равно будет назначено.

Это касается следующих выплат:

— пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки;

— пособие на детей до 3 лет;

— пособие на детей от 3 до 8 лет;

— пособие на детей от 8 до 17 лет;

— социальный контракт.

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться и при назначении универсального пособия с 1 января 2023 года.