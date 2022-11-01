Копченую рыбу можно приобрести на «Вкусной пятнице» РСХБ в Пскове

11:00, 01 ноября 2022, ПАИ

3 ноября с 11:00 до 15:00 на «Вкусной пятнице» Россельхозбанка псковичи смогут продегустировать и приобрести рыбу горячего и холодного копчения, которую изготавливают местные производители. Мероприятие пройдет в главном офисе РСХБ по адресу: г. Псков, ул. Некрасова 44а.

Гостям предложат широкий ассортимент: палтус, голец и скумбрия холодного копчения, филе сельди сухого посола. Кроме того, фермеры привезут овощные салаты собственного производства: витаминный, корейскую морковь, корейскую свеклу, салат из дайкона.

«Мы коптим рыбу только на ольховой и грушевой щепе без применения жидкого дыма. Все натурально и вкусно, – комментирует фермер Иосиф Данюк. – Выбираем для копчения только качественную рыбу. Кто хоть раз попробовал нашу продукцию – покупают только ее уже не первый год. У нас очень много поклонников в Пскове и Санкт-Петербурге».

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.