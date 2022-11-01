Красногородца осудили за угон принадлежащего больнице автомобиля и кражи

11:15, 01 ноября 2022, ПАИ

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Красногородского района, обвиняемого в совершении ряда краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в апреле 2021 года, а также весной 2022 года мужчина похитил имущество на общую сумму более 35 000 рублей. Он же в марте этого года совершил угон принадлежащего Опочецкой межрайонной больнице автомобиля. Он проник в салон, где с помощью ключа зажигания запустил двигатель. Он прокатился по территории больницы, наехал на отопительную трубу и бросил автомобиль.

Кроме того, подсудимый намеревался совершить кражу из магазина и повредил входную дверь. Однако довести преступление до конца он не смог в связи с прибытием на место происшествия сотрудников частного охранного предприятия.

В судебном заседании красногородец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. По совокупности с предыдущим приговором - 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.