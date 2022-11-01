Минсельхоз выделит более миллиарда рублей на развитие территорий в Псковской области

11:18, 01 ноября 2022, ПАИ

В Министерстве сельского хозяйства РФ провели конкурсный отбор среди проектов комплексного развития сельских территорий для реализации в 2023–2024 годах. Среди победителей – четыре проекта из Псковской области. Их реализуют в Дедовичском, Дновском, Островском и Порховском районах, сообщили Псковскому агентству информации в правительстве региона.

Предполагается строительство спортивных площадок, очистных сооружений, линий электропередачи, реконструкция теплосетей, а также капитальный ремонт сельских домов культуры, школы и детского сада. На реализацию в 2023–2024 годах будет выделено 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Список проектов здесь.

В 2023 году также продолжится реализация проекта комплексного развития сельских территорий Плюсского района, которая ведется с августа этого года. В муниципалитете будут построены очистные сооружения и Центр культурного развития в селе Ляды, капитально отремонтированы библиотека и детский сад в поселке Плюсса.