Старинные купюры не дали вывезти в Латвию псковские таможенники
Старинные купюры попытался вывезти в Латвию гражданин Украины через пункт пропуска в Бурачках в Себежском районе (Псковская область). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, мужчина не задекларировал и не предъявил таможенному контролю семь банкнот начала XX века.
Купюры иностранец вез в багажнике своего автомобиля. Среди банкнот - государственные кредитные билеты различного номинала с 1909 по 1937 год.
Деньги изъяты и направлены на исследование специалистами. Экспертиза определит культурную и историческую ценность денежных знаков.
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