Старинные купюры не дали вывезти в Латвию псковские таможенники

11:27, 01 ноября 2022, ПАИ

Старинные купюры попытался вывезти в Латвию гражданин Украины через пункт пропуска в Бурачках в Себежском районе (Псковская область). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, мужчина не задекларировал и не предъявил таможенному контролю семь банкнот начала XX века.

Купюры иностранец вез в багажнике своего автомобиля. Среди банкнот - государственные кредитные билеты различного номинала с 1909 по 1937 год.

Деньги изъяты и направлены на исследование специалистами. Экспертиза определит культурную и историческую ценность денежных знаков.