В Фонде соцстрахования рассказали, чем могут помочь псковским предприятиям

12:29, 01 ноября 2022, ПАИ

Страхование работников от несчастных случаев на производстве, проведение обязательных медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение, приобретение средств индивидуальной защиты — только часть услуг, оказываемых Фондом социального страхования работодателям Псковской области. О видах и механизмах их получения рассказали эксперты в рамках круглого стола «Государственные услуги Фонда социального страхования, оказываемые в Псковской области работодателям».

В центре внимания — работник

«Тему нашей встречи мы вновь посвятили государственным услугам, - обратилась к собравшимся заместитель управляющего Псковским региональным отделением ФСС РФ Ирина Болотина. - В прошлый раз речь шла об услугах, предоставляемых Фондом гражданам, на этот раз поговорим об услугах для работодателей».

Псковское региональное отделение ФСС предоставляет 13 услуг, страхователям региона оказывается 9. Самые популярные - это регистрация и снятие с учета страхователей, подтверждение основного вида экономической деятельности, прием расчета начисленных и уплаченных страховых взносов, установление скидки и надбавки к страховому тарифу, а также принятие решения о финансовом обеспечении принудительных мер.

Результатом оказания данных услуг является сбор обязательных страховых взносов на социальное страхование. Это способствует выполнению главной задачи Фонда – поддержки граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

«Страховые взносы от несчастных случаев на производстве идут на выплаты пособий пострадавшим, - отметила Ирина Болотина. - Для работников это значит, что Фонд страхует их на случай получения профессионального заболевания или травмы. Часть средств идет на организацию реабилитации пострадавших. Работодатель, в свою очередь, за счет отчисляемых средств может постараться сократить или предотвратить количество заболевших и число несчастных случаев, реализуя ряд предупредительны мер, например оснащая рабочие места специальными защитными средствами, проводя медицинские осмотры и т. д.».

Сумма взносов из года в год растет. В 2021 году она составила 295 млн рублей. Все расходы на выплаты пострадавшим, их лечение и реабилитацию были произведены за счет собственных бюджетных средств Фонда и превысили 165 млн рублей. С начала этого года они достигли уже 126 млн рублей.

Навстречу получателю

Последние годы перед ФСС стоит не только задача предоставлять услуги в электроном виде без посещения ведомства, но и делать это в упреждающем режиме, а также по принципу «одного окна» и экстерриториальности, когда обратиться в Фонд можно независимо от места жительства. По словам специалиста отдела администрирования страховых взносов Псковского регионального отделения ФСС РФ Елены Флесс, получить услуги ФСС можно на портале госуслуг, в офисах Псковского регионального отделения ФСС и в МФЦ.

За 9 месяцев текущего года отделение Фонда оказало 63 039 госуслуг, из них 90% - в электроном виде. 60 426 услуг оказаны работодателям. "Самая популярная — прием расчета начисленных и уплаченных страховых взносов по форме 4-ФСС, - рассказала начальник отдела администрирования страховых взносов Псковского регионального отделения ФСС РФ Татьяна Политаева. - В общем количестве услуг на нее приходится 76%. 47 913 раз она была оказана в этом году и 44 898 раз — в электронном виде.

4-ФСС - обязательный ежеквартальный отчет для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые начисляют взносы на страхование от несчастных случаев на производстве за своих сотрудников. В июне 2022 года, по словам Татьяны Политаевой, ФСС обновил форму 4-ФСС . О том, какие изменения произошли, на что надо обратить внимания при заполнении формы, эксперт рассказала в рамах круглого стола.

Услуга по подтверждению основного вида экономической деятельности (ОВЭД) также относится к числу востребованных. В последние годы доля подтверждения ОВЭД в электронной форме значительно увеличилась. Если в 2020 году это количество составляло 82% от общего числа поданных документов, то в 2022-м - уже 91%. При этом приоритетным стало предоставление документов через шлюз спецоператоров связи. В 2022 году 93% от всех поданных документов в электронном виде было подано через шлюз спецоператоров. За 9 месяцев было оказано 8 733 услуг по ОВЭД.

Защита и безопасность

«Взаимодействие работодателей (будущих страхователей) начинается с регистрации, - отметила главный специалист отдела администрирования страховых взносов Псковского регионального отделения ФСС РФ Ирина Миронова. - Регистрация юридических лиц происходит автоматически на основании сведений, поступающих в режиме одного окна из налоговых органов. Постановка на учет физических лиц и обособленных подразделений носит заявительный характер».

Обязательной регистрации в качестве страхователей подлежат физлица, заключившие трудовой или гражданско-правовой договор с работником, а также юридические лица по месту нахождения их обособленных подразделений.

Добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством могут индивидуальные предприниматели, а также физические лица, не признанные ИП (нотариусы, адвокаты, главы крестьянских хозяйств). Самозанятые граждане не подлежат регистрации в Фонде в качестве страхователей.

Ирина Миронова более подробно остановилась на государственных услугах по регистрации и снятию с учета страхователей в ФСС. Рассказала, какие документы для этого надо предоставить, на что стоит обратить особое внимание.

О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний, санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, рассказала специалист отдела страхования профессиональных рисков Псковского регионального отделения ФСС РФ Елена Кичигина.

«Охрана труда была и остается важным элементом социальной защиты работающего населения. Безопасность – один из главных аспектов производственного процесса, который работодатель обязан обеспечить работнику», - отметила она, добавив, что расходы, понесенные страхователем на ряд мероприятий, направленных на эти цели, готов сегодня компенсировать Фонд социального страхования.

На финансирование предупредительных мер страхователи могут направить 20 % суммы страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, а в отдельных случаях — до 30%.

Из года в год эти суммы растут. Если в 2012 году на предупредительные меры для 100 страхователей было направлено более 11 миллионов рублей, то в 2022 году эта цифра для 176 страхователей составила уже более 34 миллионов рублей.

По словам эксперта, страхователи расходуют эти суммы на приобретение средств индивидуальной защиты, проведение обязательных медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение работников.

В последние годы в число профилактических мер были включены «мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Страхователи направляли средства на приобретение масок, перчаток, антисептиков, рециркуляторов воздуха, термометров, санитайзеров и проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. На эти цели работодателями региона было потрачено более 5 млн рублей.

В заключение своего выступления Елена Кичигина рассказала, какой пакет документов и в какие сроки должен подать работодатель, чтобы воспользоваться своим правом, а также назвала причины, по которым Фонд может отказать в финансировании.

Скидки для работодателя

1 ноября 2022 года истекает срок подачи заявления на получение скидки к страховому тарифу на 2023 год. Страховой тариф организации ФСС устанавливает в соответствии с присвоенным классом профессионального риска. Максимальный размер скидки не может превышать 40% от установленного страхового тарифа.

«С каждым годом услуга на установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний становится все более популярной у страхователей Псковской области», - рассказала заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков Псковского регионального отделения ФСС РФ Оксана Степанова.

Количество обратившихся за установлением скидки в региональное отделение с 2016 года выросло с 16 до 63 работодателей в 2022 году. Соответственно изменилась и сумма скидки, установленная Фондом работодателям. В 2016 году она составила 2 млн 700 тысяч рублей, а в 2021 году на текущий 2022 год превысила 20 млн рублей. Сегодня есть предприятия, скидка к страховому тарифу которых в прошлом году составила от 2 до 7 миллионов рублей.

По словам Оксаны Степановой, из 63 работодателей, обратившихся с заявлением в 2021 году на установление скидки на текущий 2022 год, 7 предприятий получили отказ. Причиной стал результат расчета скидки, при котором один или несколько основных показателей превысили аналогичные показатели предприятий, осуществляющих тот же вид деятельности.

В отличие от скидки надбавки увеличивают страховой тариф. Так, например, с 2018 по 2020 год сумма надбавки к страховому тарифу работодателей региона, поступившая в бюджет ФСС, оставалась практически неизменной и составляла порядка 22 млн рублей. В 2018 году она была установлена для 48 работодателей, в 2019 – для 52, в 2020 - для 57. В 2021 году на текущий финансовый 2022 год надбавку получил 61 страхователь. Из них максимальную - 40% от страхового тарифа - 32 работодателя.

Опытом работы с участниками заседания поделились эксперты от страхователей, непосредственно отвечающие за выполнение мероприятий по охране труда на производствах Псковской област, и обеспечивающие обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Выступая, они отмечали, что работать с ФСС стало комфортно, а электронные услуги позволяют максимально экономить время.