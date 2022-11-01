Почти 900 звонков поступило на горячую линию по профилактике гриппа в Пскове

14:02, 01 ноября 2022, ПАИ

Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ, которая проводилась для псковичей в октябре. Всего поступило 892 обращения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации, – 20 % от общего количества – касалось иммунизации против гриппа. Псковичи уточняли, где сделать прививку, кто подлежит иммунизации, какие существуют противопоказания и ведется ли подготовка к вакцинации.

Также жители региона задавали вопросы о вакцинах против гриппа (состав, совместимость с другими вакцинами, их эффективность, наличие в медицинских организациях), по этому поводу поступило 9,4 % звонков. Также они спрашивали о введении ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки (9,9 %). Кроме того, псковичи интересовались вопросом использования медицинских масок (2,6 %).

Вопросы клиники, лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ, получения медицинской помощи составили 12,4 % от общего количества поступивших обращений; о соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах и рабочих помещениях – 6,2 %; о противовирусных препаратах (наличие в аптечной сети и так далее) – 1,9 %.

«Итоги горячей линии указывают на то, что вопросы, касающиеся профилактики гриппа и ОРВИ, вызывают особый интерес и беспокойство у жителей Псковской области, а подобные масштабные мероприятия по тематическому консультированию необходимы для повышения уровня осведомленности населения и популяризации вакцинопрофилактики доступными и понятными методами», – отметили в управлении.