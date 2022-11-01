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Общество

Госдума готовит проект о предоставлении мужчинам декретного отпуска

В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому мужчинам предоставят декретный отпуск, сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

По словам Буцкой, декрет для мужчин является мировой практикой, которую нужно перенимать России. «Кажется, что совершенно логично, когда часть декрета сидит мама, а какую-то меньшую часть - папа, когда уже не надо грудью кормить», - цитирует парламентария РИА Новости.

Как отметила депутат, недавно был внесён законопроект в Госдуму о накопительной пенсии для отцов из маткапитала. «Мы внесли законопроект про пенсию для пап из маткапитала. Если папа воспитывает ребёнка. В общем, надо делить как-то домашние обязанности», - заключила Татьяна Буцкая.

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