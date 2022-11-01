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Культура

Концерт «Юные дарования Псковщины» состоится 19 ноября

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится ежегодный концерт «Юные дарования Псковщины» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Мероприятие состоится 19 ноября в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первая премия «Юные дарования Псковщины» вручена в 1996 году. За более чем двадцатилетнюю историю существования премии ее лауреатами стали около пятисот учеников детских музыкальных школ, школ искусств, художественных школ Пскова и области. В их числе выпускники и нынешние преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки им. Гнесиных.

Это мероприятие носит статус «концерта-награждения», поскольку в его рамках проходит награждение дипломами и сертификатами лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и стипендией губернатора Псковской области.

Традиционно перед зрителями будут выступать лауреаты премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и обладатели стипендии губернатора Псковской области.

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