Женщины в черных масках обокрали пенсионеров в Великих Луках

15:30, 01 ноября 2022, ПАИ

Жертвы мошенников в Великих Луках отдали свои деньги женщинам-курьерам в черных масках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 31 октября злоумышленник позвонил на стационарный телефон горожанки 1939 года рождения. Он представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что ее дочь нарушила ПДД, а для освобождения от уголовной ответственности требуется финансовая поддержка. После этого пенсионерка передала 120 тысяч рублей женщине-курьеру в черной маске. Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию.

В тот же день другой великолучанке 1927 года рождения позвонил незнакомец и под другим предлогом обманул собеседницу. 45 тысяч рублей горожанка тоже отдала женщине-курьеру в черной маске, которая прибыла к ней домой.

Еще один пенсионер 1945 года рождения мог пострадать 31 октября в результате мошеннических действий, но вовремя вмешались родственники ветерана. Злоумышленники рассчитывали обманным путем заполучить 800 тысяч рублей за освобождение дочери великолучанина от уголовной ответственности за мнимое ДТП.

По данным фактам в настоящее время возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия, заключили в ведомстве.