Псковские приставы сдали донорскую кровь

13:51, 01 ноября 2022, ПАИ

Акцию по сдаче донорской крови провели псковские приставы в преддверии профессионального праздника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Акция проходила на станции переливания крови Псковской области. Сотрудники УФССП принимали в ней участие уже не первый раз. Так, сотрудник ОСП по ВАПД УФССП России по Псковской области Оксана Воробьёва сдавала кровь 20 раз, начиная с 2016 года.

По словам самих доноров, участие в подобных мероприятиях они считают своим человеческим долгом, ведь каждому в любой момент может понадобиться донорская кровь.