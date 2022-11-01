Псковские приставы сдали донорскую кровь
Акцию по сдаче донорской крови провели псковские приставы в преддверии профессионального праздника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.
Акция проходила на станции переливания крови Псковской области. Сотрудники УФССП принимали в ней участие уже не первый раз. Так, сотрудник ОСП по ВАПД УФССП России по Псковской области Оксана Воробьёва сдавала кровь 20 раз, начиная с 2016 года.
По словам самих доноров, участие в подобных мероприятиях они считают своим человеческим долгом, ведь каждому в любой момент может понадобиться донорская кровь.
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