Отремонтированный мост через Милевку откроют в Пскове в этом году

13:34, 01 ноября 2022, ПАИ

Отремонтированный мост через реку Милевку в Пскове откроют в этом году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава администрации города Борис Елкин.

«Большой объем выполнен в сфере дорожного строительства. За 4-5 лет сделан большой шаг вперед. Занимаемся и мостами, и освещением, и не собираемся на этом останавливаться. В этом году доделаем мост через реку Милевку», – рассказал Борис Елкин.

По его словам, откроется частичное движение по Троицкому мосту. В этом году ремонт дорожного покрытия также будет проводиться на улицах Новаторов, Евлентьева и Индустриальной. Изначально планировалось начать работы на этих участках не ранее 2023 года.

«В части дорожного строительства у нас идет работа на опережение. Так и продолжим, чтобы как можно быстрее граждане получали комфортную инфраструктуру», – заключил глава администрации города.