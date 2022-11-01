Фестиваль «Виноград» в Пскове станет ежегодным

13:51, 01 ноября 2022, ПАИ

Псковский эногастрономический фестиваль «Виноград» станет ежегодным мероприятием и следующим летом пройдет вновь. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Он также рассказал о развивающейся в городе туристической инфраструктуре: «У нас много мероприятий, заточенных под внутренних туристов. Плюс параллельно развивается туристическая инфраструктура, а это дополнительные рабочие места. У нас строятся гостиницы на Леона Поземского, на Профсоюзной, обсуждали строительство отеля на Кузнецкой».

Напомним, фестиваль «Виноград» прошел в Пскове с 18 по 26 июня. Мероприятие посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. В Пскове на заборе у Гельдтовой бани появились граффити — их нанесли в рамках эногастрономического фестиваля «Виноград». Фоторепортаж с первого и второго дней смотрите по ссылкам.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня. Вместе с главой региона на площадку мероприятия пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «Седьмое небо» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным.

Подробнее об эногастроярмарке «Виноград» читайте в сюжете.