Борис Елкин – об идеях псковичей: Всегда можно найти рациональное зерно

14:37, 01 ноября 2022, ПАИ

О взаимодействии с активными псковичами рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ глава администрации города Борис Елкин.

По его словам, диалог с общественниками всегда полезен. «После дискуссий с ними некоторые решения меняются. Они предлагают много интересного. На самом деле все общественники полезны. Даже те, которые говорят глупости, тоже. Всегда можно найти рациональное зерно», - отметил сити-менеджер.

Также глава администрации рассказал, как общается со своими подписчиками в соцсетях. «Меньше 15 сообщений в день в соцсети «ВКонтакте» не бывает, - заметил Борис Елкин. - Бывает и еще больше, тогда приходится долго «разгребать». В основном я читаю сообщения вечером или ночью, во время бессонницы». Он добавил, что грамотные и разумные идеи от своих подписчиков обсуждает с ними лично.