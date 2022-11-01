Призывников из Пскова отправят на службу в Росгвардию

15:33, 01 ноября 2022, ПАИ

Юноши из Псковской области будут призваны этой осенью для прохождения службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Одновременно в воинских частях Росгвардии, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографии призывника – для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация, отметили в ведомстве.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

Всего из регионов СЗФО в Росгвардию будет призвано более 1,5 тысяч граждан. Осенняя призывная кампания в стране началась 1 ноября и продолжится до 31 декабря.