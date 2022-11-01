Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Призывников из Пскова отправят на службу в Росгвардию

Юноши из Псковской области будут призваны этой осенью для прохождения службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Одновременно в воинских частях Росгвардии, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографии призывника – для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация, отметили в ведомстве.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

Всего из регионов СЗФО в Росгвардию будет призвано более 1,5 тысяч граждан. Осенняя призывная кампания в стране началась 1 ноября и продолжится до 31 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 ноября 2022

В бассейне «Универсант» появился подъемник для инвалидов
01 ноября 2022

Призывников из Пскова отправят на службу в Росгвардию
01 ноября 2022

Ирина Белоконь возглавила Псковское управление ФАС России
01 ноября 2022

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам октября
01 ноября 2022

До +10 градусов ожидается в Псковской области 2 ноября
01 ноября 2022

Псковские приставы сдали донорскую кровь
01 ноября 2022

Фестиваль «Виноград» в Пскове станет ежегодным
01 ноября 2022

На пост главы Пскова претендуют два кандидата

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...