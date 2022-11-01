Ирина Белоконь возглавила Псковское управление ФАС России
1 ноября Ирина Белоконь приступила к исполнению обязанностей руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Ирина Белоконь родилась 24 сентября 1977 года в Пензенской области.
В 2004 году с отличием окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, а в 2013-м – Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция».
В 2008 году начала работу в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу.
В 2010 году была назначена на должность начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы управления, в 2012 году – на должность заместителя руководителя-начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы.
В ноябре 2013 года назначена на должность исполняющего обязанности руководителя Ненецкого УФАС России, с февраля 2014 года – руководителем управления.