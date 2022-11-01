За кубок России по художественному искусству могут побороться псковичи

16:01, 01 ноября 2022, ПАИ

Творческую молодежь Пскова приглашают принять участие в международном фестивале-конкурсе детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея Искусств», сообщает телеграм-канал администрации города Пскова.

Фестиваль пройдет с 10 по 16 ноября в музее «Арт-Деко» в Москве. Он включает в себя три программы – выставочную, конкурсную и образовательную.

Фестиваль проходит по нескольким разделам:

«Изобразительное искусство»;

«Графика и дизайн»;

«Прикладное творчество»;

«Цифровое искусство»;

«Словесность»;

«Сценическое искусство»;

«Мода и дизайн».

Предусмотрены очная и дистанционная (заочная) формы участия. С условиями можно ознакомиться на официальной странице фестиваля https://www.artfestival.info/index.php/ru/