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Культура

За кубок России по художественному искусству могут побороться псковичи

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Творческую молодежь Пскова приглашают принять участие в международном фестивале-конкурсе детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея Искусств», сообщает телеграм-канал администрации города Пскова.

Фестиваль пройдет с 10 по 16 ноября в музее «Арт-Деко» в Москве. Он включает в себя три программы – выставочную, конкурсную и образовательную. 

Фестиваль проходит по нескольким разделам:

  •  «Изобразительное искусство»;
  • «Графика и дизайн»;
  • «Прикладное творчество»;
  • «Цифровое искусство»;
  • «Словесность»;
  • «Сценическое искусство»;
  • «Мода и дизайн».

Предусмотрены очная и дистанционная (заочная) формы участия. С условиями можно ознакомиться на официальной странице фестиваля https://www.artfestival.info/index.php/ru/

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