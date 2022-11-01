За кубок России по художественному искусству могут побороться псковичи
Творческую молодежь Пскова приглашают принять участие в международном фестивале-конкурсе детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству – Ассамблея Искусств», сообщает телеграм-канал администрации города Пскова.
Фестиваль пройдет с 10 по 16 ноября в музее «Арт-Деко» в Москве. Он включает в себя три программы – выставочную, конкурсную и образовательную.
Фестиваль проходит по нескольким разделам:
- «Изобразительное искусство»;
- «Графика и дизайн»;
- «Прикладное творчество»;
- «Цифровое искусство»;
- «Словесность»;
- «Сценическое искусство»;
- «Мода и дизайн».
Предусмотрены очная и дистанционная (заочная) формы участия. С условиями можно ознакомиться на официальной странице фестиваля https://www.artfestival.info/index.php/ru/
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