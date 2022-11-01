В бассейне «Универсант» появился подъемник для инвалидов
Подъемник для инвалидов-колясочников появился в бассейне ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Как отметили в Псковской областной организации ВОИ, раньше, чтобы помочь посетителям спуститься в бассейн, нужна была помощь нескольких мужчин. Теперь достаточно одного, который запускает работу подъёмника.
Отметим, что спортивные занятия стали возможны благодаря проекту «Спорт доступен каждому». «Для колясочников плавание – одна из лучших форм лечебных и реабилитационных занятий. Тёплая вода в бассейне оказывает массажное воздействие на мышцы, снижает нагрузку на позвоночник и улучшает самочувствие», – добавили в университете.
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