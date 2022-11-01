В бассейне «Универсант» появился подъемник для инвалидов

15:43, 01 ноября 2022, ПАИ

Подъемник для инвалидов-колясочников появился в бассейне ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметили в Псковской областной организации ВОИ, раньше, чтобы помочь посетителям спуститься в бассейн, нужна была помощь нескольких мужчин. Теперь достаточно одного, который запускает работу подъёмника.

Отметим, что спортивные занятия стали возможны благодаря проекту «Спорт доступен каждому». «Для колясочников плавание – одна из лучших форм лечебных и реабилитационных занятий. Тёплая вода в бассейне оказывает массажное воздействие на мышцы, снижает нагрузку на позвоночник и улучшает самочувствие», – добавили в университете.