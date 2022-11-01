График работы почтовых отделений изменится в Псковской области

16:12, 01 ноября 2022, ПАИ

Почтовые отделения по всей России, в том числе и в Псковской области, закроются на час раньше 3 ноября. Это не относится к круглосуточным отделениям Москвы и Санкт-Петербурга – в предпраздничный день они продолжат работать в обычном режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.

День народного единства, 4 ноября, станет выходным для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.

5 ноября отделения «Почты России» будут принимать клиентов в обычном режиме.

График работы некоторых сельских отделений может отличаться. Найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте pochta.ru.