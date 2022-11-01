Мобилизованных предлагают освободить от подоходного налога

17:12, 01 ноября 2022, ПАИ

Партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает освободить от налогообложения денежное довольствие мобилизованных, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, сейчас денежное довольствие солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по призыву, а также лиц, призванных на военные сборы, налогообложению не подлежит.

Отмечается, что данная мера может поспособствовать притоку добровольцев. «Это будет способствовать повышению престижа участия граждан Российской Федерации в специальной военной операции и, как следствие, притоку добровольцев», - уточняется в пояснительной записке.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября по указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. 31 октября в Минобороны РФ сообщили, что призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации завершен.