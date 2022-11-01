Мобилизованные, контрактники и добровольцы получат одинаковые соцгарантии

17:51, 01 ноября 2022, ПАИ

Мобилизованные, контрактники и добровольцы получат одинаковые социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение, сообщила в своем Telegram-канале сенатор Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова.

Сенатор уточнила, что на сегодняшнем заседании комитета по соцполитике в Совфеде одобрен закон, уравнивающий добровольцев и контрактников с военнослужащими. Документ предоставляет им и членам их семей такие же социальные гарантии и компенсации.

Кроме того, каждый день участия в специальной военной операции при назначении страховых пенсий засчитают за два дня, каждый пенсионный коэффициент удваивается.

Также поддержана инициатива о включении времени службы в армии по призыву в стаж для определения права на досрочную пенсию по старости – на 2 года раньше общеустановленного срока (мужчинам при стаже 42 года, но не ранее достижения 60 лет).

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября по указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. 31 октября в Минобороны РФ сообщили, что призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации завершен.