Штрафы за шины не по сезону ждут автомобилистов

17:31, 01 ноября 2022, ПАИ

ГИБДД планирует штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года. Санкции также будут грозить автолюбителям за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Перечень является частью постановления правительства № 1090, которым утверждены ПДД. На него, в частности, ссылается статья 12.5 КоАП, содержащая санкции в виде штрафа от 500 руб. за управление автомашиной с различными неисправностями — от перегоревших лампочек до неисправных тормозов. Первую редакцию нового перечня МВД опубликовало в 2020 году, и с тех пор документ неоднократно переписывался. Затем работа над ним и вовсе была приостановлена в связи с запретом вносить изменения в ПДД из-за регуляторной гильотины. В октябре 2022 года запрет был снял, после чего МВД активизировало работу.

Водители остальных типов грузовиков (N2, N3), а также автобусов (M2, М3) при отсутствии зимних шин (шипованных или нешипованных) обязаны иметь с собой цепи противоскольжения. Эти требования будут применяться по решению регионов, чиновники смогут менять и временной промежуток их использования. На полноприводный транспорт повышенной проходимости (категории G) правило распространяться не будет. Для водителей автобусов массой от 5 тонн (категории М3) сделают исключение: если цепи невозможно установить в «связи с особенностями конструкции», их возить с собой необязательно.

Согласно обзору научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2021 год (более свежих данных не публиковалось), в 19,5 % аварий, связанных с неисправностями транспорта, зафиксирована установка шин разных размеров, конструкций, моделей на одну ось, в 10,9 % случаев выявлено несоответствие шины модели автомобиля, в 8,3 % — износ рисунка протектора, в 3,4 % — внешние повреждения шин (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд покрышки.

«У нас огромная страна. В Сочи — обычная осень, еще тепло, переобуваться на зимнюю резину явно нет резона. А в Екатеринбурге и Омске зима уже где-то с сентября и снег лежит. Так что считать зимним периодом в России?» — недоумевает автоюрист Дмитрий Славнов, передает телеканал «360».

Он добавил, что в маленькой Европе снег везде может выпасть в один день и одновременно похолодает, а в России все иначе. Эксперт считает, что необходимость замены резины в разные сезоны — отчасти «маркетинговый ход», в любом сезоне главное — управлять автомобилем аккуратно и держать дистанцию. Впрочем, он согласился с тем, что в гололед, особенно на территориях, где дороги убирают неидеально, «шипы» необходимы.

Напомним, что запрещено эксплуатировать транспортное средство, у которого «не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели». ГИБДД намерена конкретизировать список неисправностей. Например, нельзя будет использовать в фарах и фонарях источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Речь идет об использовании нештатных газоразрядных (ксеноновых) и светодиодных ламп в фарах, оптика которых под это не проектировалась. Такие лампы светят ярче ламп накаливания или галогенных, но их установка приводит к ослеплению встречного потока.

Неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный производителем, будет являться нарушением, так же как и неработающая антиблокировочная система ABS (инспектор определит это по горящей лампочке на приборной панели). Штрафом также будет грозить демонтаж штатного регулятора тормозных сил, который называют на водительском сленге «колдун». Многие граждане, не желая тратиться на покупку нового, удаляют его, в результате тормоза функционируют некорректно, и это приводит к ДТП.