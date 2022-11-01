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Общество

Ветеринарные препараты из Уругвая запретили ввозить через Псковскую область

501,6 литра ветеринарных препаратов уругвайского происхождения запретили ввозить через российско-эстонскую границу в МАПП «Шумилкино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия было установлено нарушение запрета Россельхознадзора на обращение на территории Российской Федерации лекарственного препарата «Эстрепен Б плюс», который зарегистрирован в Казахстане. Кроме того, обнаружено две коробки лекарственного препарата «Рифаксулес» из Уругвая, который не был заявлен в товаросопроводительных документах. Документы предприятия-производителя, подтверждающие качество и безопасность средства, отсутствовали.

Ввоз более 500 литров лекарственных средств для ветеринарного применения на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.

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