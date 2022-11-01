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Госавтоинспекция призвала водителей подготовиться к зимнему вождению

Управление ГИБДД России призывает водителей перейти на зимнее вождение. Фото Управления ГИБДД России

Госавтоинспекция России призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний режим вождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

В ГИБДД заметили, что «в ряде регионов отмечается ухудшение погодных условий», а потому на дорогах возможно образование наледи. В начале ноября традиционно возрастает риск увеличения аварий, преимущественно незначительных, основная причина ДТП — пренебрежение правилами безопасности и невнимательность, напомнили в ведомстве.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям начать активную подготовку к зимнему сезону. Необходимо заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно», — говорится в сообщении.

В ведомстве дополнили, что водителям также следует «психологически перестроиться на зимний стиль вождения»: соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений.
 

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