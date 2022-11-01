Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Краеведческая конференция «Великолучане – участники войны 1812 года» прошла в городе на Ловати

Мероприятие открылось гимном Великолукского района в исполнении народного коллектива – ансамбля «Радуга». Фото Великолукской центральной библиотеки

1 ноября в актовом зале администрации Великолукского района состоялась краеведческая конференция «Великолучане – участники войны 1812 года».

Сегодня пройти дорогами той далёкой войны, ещё раз вспомнить о подвигах соотечественников было предложено студентам механико-технологического колледжа, старшеклассникам Булынинской школы и читателям центральной районной библиотеки. ПАИ об этом сообщили в центральной библиотеке.

Мероприятие открылось гимном Великолукского района в исполнении народного коллектива – ансамбля «Радуга» (руководитель — А. Яровой, звукорежиссёр — В. Лавренов).

С приветствием к участникам и гостям конференции обратилась заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Елена Демьянчук. А затем слово перешло непосредственно к докладчикам — великолукским краеведам.

О том, каким был Великолукский район в 1812 году, о заслугах рядовых жителей и их вкладе в победу над Наполеоном рассказал кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

Несмотря на то что на территории Великолукского района и города Великие Луки во время Отечественной войны 1812 года не велось активных боевых действий, Великолукская земля хранит память о героях тех далёких событий: это как уроженцы Великолукского района, так и те, кто нашёл тут последний приют.

О тайне могилы генерала Несторовского, находящейся на окраине Великих Лук, на краю Коломенского кладбища, поведал кандидат исторических наук, доцент филиала Псковского государственного университета в городе Великие Луки Станислав Петров.

Доклад о трёх генералах – участниках войны с Наполеоном Непейцыне С. В., Маркове А. И., Воинове А. Л. представила заведующая отделом информационной и библиотечной деятельности информационно-культурного центра Великолукского района Елена Сниткина.

С историей рода дворян Великопольских познакомила собравшихся председатель ветеранской организации Великопольской округи Великолукского района Елена Горюнова.

Великолукская земля известна тем, что здесь в июле 1812 года на почтовой станции Сеньково, километрах в 20 от Великих Лук, на берегу речки Рубежанки был подписан международный договор между Россией и Испанией о совместной борьбе с наполеоновской Францией. Как это происходило и какое значение имел этот политический акт, гости конференции узнали из уст почётного гражданина города Великие Луки, заслуженного учителя России, члена Союза краеведов России Владимира Орлова.

Великолукская земля хранит память о героях войны с Наполеоном. И это не только архивные документы, книги, воспоминания, но и те места, которые неразрывно связаны с людьми и событиями того времени. И конечно же, есть увлечённые историей края люди, которые с целью получения новых знаний совершают поездки по памятным местам. О таких экскурсиях по местам Великолукского края, связанным с историей Отечественной войны 1812 года, рассказал преподаватель Великолукского медицинского колледжа, смотритель Музея здравоохранения Великих Лук, член Союза краеведов России Игорь Саюнов.

Завершилась конференция песней «Гляжу в озёра синие...» в исполнении солистки народного коллектива – ансамбля «Радуга» Анны Шевелятовой, сообщили методисты библиотеки.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 ноября 2022

В Псковском и Гдовском районах приняли два участка автодороги после ремонта
01 ноября 2022

В Стругах Красных музыкальная школа отметила юбилей
01 ноября 2022

Краеведческая конференция «Великолучане – участники войны 1812 года» прошла в городе на Ловати
01 ноября 2022

Молодые судебные приставы Псковской области приняли присягу
01 ноября 2022

Госавтоинспекция призвала водителей подготовиться к зимнему вождению
01 ноября 2022

Кресты установили на храм Святой Варвары в Печорах
01 ноября 2022

В Детском парке Острова готовят площадку для монтажа игрового комплекса
01 ноября 2022

В бассейне «Универсант» появился подъемник для инвалидов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...