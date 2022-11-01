Краеведческая конференция «Великолучане – участники войны 1812 года» прошла в городе на Ловати

18:56, 01 ноября 2022, ПАИ

1 ноября в актовом зале администрации Великолукского района состоялась краеведческая конференция «Великолучане – участники войны 1812 года».

Сегодня пройти дорогами той далёкой войны, ещё раз вспомнить о подвигах соотечественников было предложено студентам механико-технологического колледжа, старшеклассникам Булынинской школы и читателям центральной районной библиотеки. ПАИ об этом сообщили в центральной библиотеке.

Мероприятие открылось гимном Великолукского района в исполнении народного коллектива – ансамбля «Радуга» (руководитель — А. Яровой, звукорежиссёр — В. Лавренов).

С приветствием к участникам и гостям конференции обратилась заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Елена Демьянчук. А затем слово перешло непосредственно к докладчикам — великолукским краеведам.

О том, каким был Великолукский район в 1812 году, о заслугах рядовых жителей и их вкладе в победу над Наполеоном рассказал кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

Несмотря на то что на территории Великолукского района и города Великие Луки во время Отечественной войны 1812 года не велось активных боевых действий, Великолукская земля хранит память о героях тех далёких событий: это как уроженцы Великолукского района, так и те, кто нашёл тут последний приют.

О тайне могилы генерала Несторовского, находящейся на окраине Великих Лук, на краю Коломенского кладбища, поведал кандидат исторических наук, доцент филиала Псковского государственного университета в городе Великие Луки Станислав Петров.

Доклад о трёх генералах – участниках войны с Наполеоном Непейцыне С. В., Маркове А. И., Воинове А. Л. представила заведующая отделом информационной и библиотечной деятельности информационно-культурного центра Великолукского района Елена Сниткина.

С историей рода дворян Великопольских познакомила собравшихся председатель ветеранской организации Великопольской округи Великолукского района Елена Горюнова.

Великолукская земля известна тем, что здесь в июле 1812 года на почтовой станции Сеньково, километрах в 20 от Великих Лук, на берегу речки Рубежанки был подписан международный договор между Россией и Испанией о совместной борьбе с наполеоновской Францией. Как это происходило и какое значение имел этот политический акт, гости конференции узнали из уст почётного гражданина города Великие Луки, заслуженного учителя России, члена Союза краеведов России Владимира Орлова.

Великолукская земля хранит память о героях войны с Наполеоном. И это не только архивные документы, книги, воспоминания, но и те места, которые неразрывно связаны с людьми и событиями того времени. И конечно же, есть увлечённые историей края люди, которые с целью получения новых знаний совершают поездки по памятным местам. О таких экскурсиях по местам Великолукского края, связанным с историей Отечественной войны 1812 года, рассказал преподаватель Великолукского медицинского колледжа, смотритель Музея здравоохранения Великих Лук, член Союза краеведов России Игорь Саюнов.

Завершилась конференция песней «Гляжу в озёра синие...» в исполнении солистки народного коллектива – ансамбля «Радуга» Анны Шевелятовой, сообщили методисты библиотеки.



