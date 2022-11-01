В Стругах Красных музыкальная школа отметила юбилей
Сегодня музыкальной школе в Стругах Красных исполнилось 55 лет, сообщил корреспондент газеты «Струги».
В этот юбилейный день прошло торжественное мероприятие, на которое пришли ветераны, сотрудники, гости.
Всех собравшихся поприветствовала директор Галина Шишова. С поздравлениями к работникам и воспитанникам обратилась заместитель главы администрации района Наталья Стрижак. Поблагодарив за неоценимый вклад в развитие детей, Наталья Васильевна сказала: «Процветания, благополучия нашей музыкальной школе, талантливых детей! Многочисленных достижений и побед нашим детишкам, ведь музыка даёт силу. Всего доброго!»
К её словам присоединилась начальник управления образования района Татьяна Герасимова.
Перед собравшимися выступили воспитанники и педагоги музыкальной школы, а бывшие выпускники прислали свои музыкальные видеопоздравления.
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