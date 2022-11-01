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Общество

В Стругах Красных музыкальная школа отметила юбилей

Преподаватели и ученики отметили юбилей школы концертом. Фото музыкальной школы в Стругах Красных

Сегодня музыкальной школе в Стругах Красных исполнилось 55 лет, сообщил корреспондент газеты «Струги».

В этот юбилейный день прошло торжественное мероприятие, на которое пришли ветераны, сотрудники, гости.

Всех собравшихся поприветствовала директор Галина Шишова. С поздравлениями к работникам и воспитанникам обратилась заместитель главы администрации района Наталья Стрижак. Поблагодарив за неоценимый вклад в развитие детей, Наталья Васильевна сказала: «Процветания, благополучия нашей музыкальной школе, талантливых детей! Многочисленных достижений и побед нашим детишкам, ведь музыка даёт силу. Всего доброго!»

К её словам присоединилась начальник управления образования района Татьяна Герасимова.

Перед собравшимися выступили воспитанники и педагоги музыкальной школы, а бывшие выпускники прислали свои музыкальные видеопоздравления.

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