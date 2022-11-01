В Псковской области двое подростков обвиняются в кражах

19:31, 01 ноября 2022, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 (кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище) и п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение) УК РФ.

Следствие установило, что в октябре 2021 года старший обвиняемый, действуя по предварительному сговору с малолетним подельником, ещё не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, при помощи физической силы и подручных предметов поднял рольставню окна частного дома и открыл стеклопакет, после чего стал следить за окружающей обстановкой. В это время его малолетний подельник, проникнув внутрь жилища, передал ему через окно технику для кухни и другие предметы, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.

В апреле 2022 года старший обвиняемый с уже достигшим 14-летнего возраста подельником совершил кражу строительного инструмента из строящегося частного дома, в помещение которого они проникли по строительным лесам через окно второго этажа.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд, сообщают следователи.